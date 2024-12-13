В Севастополе поисковики обнаружили останки двух советских воинов-черноморцев

В Севастополе при строительстве водовода в районе Ялтинского кольца у подножия Сапун-горы поисковики обнаружили останки двух советских воинов-черноморцев, также мелкие элементы останков и такие детали, как пряжку с ремня, нашли позже в вывезенном грунте со стройплощадки.