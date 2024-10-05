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В Госдуме предложили лишать прав родителей детей-квадроберов

В Госдуме предложили лишать прав родителей детей-квадроберов

У инициативы нашлись и сторонники, и противники.Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с инициативой лишать прав родителей детей-квадроберов или же привлекать к уголовной ответственности.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
КлОунов видимо ни хрена по серьезным делам работать или не умеет или не желает. Сколько было у детей всяких увлечений за мое время не сосчитать и что? Почти все забылось, Не хрен акцентировать на это внимание всех, завтра забудут а так этот деп действует как провокатор. Лучше бы об увеличении пенсий подумал, просто введя поправку о приведении ее (пенсии) к минимальной заработной плате что совершенно логично, но ведь для этого надо думать а вот это для него со товарищами по настоящему тяжело........
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