В Госдуме предложили лишать прав родителей детей-квадроберов

Дмитрий Гурин

КлОунов видимо ни хрена по серьезным делам работать или не умеет или не желает. Сколько было у детей всяких увлечений за мое время не сосчитать и что? Почти все забылось, Не хрен акцентировать на это внимание всех, завтра забудут а так этот деп действует как провокатор. Лучше бы об увеличении пенсий подумал, просто введя поправку о приведении ее (пенсии) к минимальной заработной плате что совершенно логично, но ведь для этого надо думать а вот это для него со товарищами по настоящему тяжело........