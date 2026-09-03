Настал тот самый день

Рунет накрыла ежегодная волна шуток про 3 сентября. Мемы про переворачивающийся календарь, Шуфутинского и костры рябин стали появляться с сети еще второго сентября, а сегодня безумство достигло апогея! .
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