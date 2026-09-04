Как спланировать свадебную фотосессию, чтобы она не украла весь день?

Свадебная фотосессия — это часть дня, которая почти у каждой пары вызывает внутреннее противоречие. С одной стороны, хочется красивых снимков: постановочных, атмосферных, в хорошем свете.
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