Медведев потребовал найти убийц генерала Кириллова в кратчайшие сроки

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, заявил о необходимости оперативного поиска лиц, причастных к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
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