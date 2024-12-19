ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов был задержан в доме в Балашихе.Пресс-служба ФСБ опубликовала кадры задержания 29-летнего Ахмада Курбанова, который является основным подозреваемым в совершении взрыва, в результате которого были убиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его адьютант Илья Поликарпов.
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