Штурмовики зачистили опорник ВСУ под населенным пунктом Богатырь

Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» зачистили очередной опорный пункт украинских военнослужащих в лесополосе в районе населенного пункта Богатырь на Южно-Донецком направлении.
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