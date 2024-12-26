Трамп снова призвал присоединить к США Панамский канал, Канаду и Гренландию ▪️Избранный президент США поздравил всех с Рождеством, в особенности "замечательных солдат Китая", с любовью незаконно эксплуатирующих Панамский канал, который американцы строили потом и кровью.