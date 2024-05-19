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Демонтаж самовольно построенных гаражей в Дзержинском районе Перми продлится до октября

Демонтаж самовольно построенных гаражей в Дзержинском районе Перми продлится до октября

В Дзержинском районе Перми продолжаются работы по демонтажу самовольно установленных гаражей.С начала года уже демонтировано 163 таких объекта, расположенных на муниципальных землях по разным адресам на улицах Грузинской, Ленина, Овчинникова, Ленина, Подлесной, Челюскинцев и другим.

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