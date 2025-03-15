Аграрии на конкурсной основе получат гранты на развитие семейных ферм Средства предоставят на конкурсной основе по итогам рассмотрения поступивших заявок.
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Аграрии на конкурсной основе получат гранты на развитие семейных ферм Средства предоставят на конкурсной основе по итогам рассмотрения поступивших заявок.