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Татар-информ

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Политтехнолог Баширов о явке на думских выборах: Важно, чтобы была больше 50%

Политтехнолог Баширов о явке на думских выборах: Важно, чтобы была больше 50%

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Явка на выборах в России должна превысить 50%, поскольку традиционно большинство граждан голосует в последний день, заявил политтехнолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов на пресс-конференции в Едином информационном центре в Казани.

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