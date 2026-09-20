Политтехнолог Баширов о явке на думских выборах: Важно, чтобы была больше 50%

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Явка на выборах в России должна превысить 50%, поскольку традиционно большинство граждан голосует в последний день, заявил политтехнолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов на пресс-конференции в Едином информационном центре в Казани.