Гражданина Чехии арестовали на 13 суток за пикет на Красной площади

Тверской районный суд Москвы арестовал гражданина Чехии Михаила Пламенека на 13 суток и назначил ему штрафы на общую сумму 60 тыс.
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