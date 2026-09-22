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Гражданина Чехии арестовали на 13 суток за пикет на Красной площади

Гражданина Чехии арестовали на 13 суток за пикет на Красной площади

Тверской районный суд Москвы арестовал гражданина Чехии Михаила Пламенека на 13 суток и назначил ему штрафы на общую сумму 60 тыс.

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