Патрушев заявил о стремлении Запада лишить РФ выхода в Балтийское море

ИЗВЕСТИЯ Западные страны стремятся лишить Россию выхода в Балтийское море, чтобы превратить его во внутреннее море НАТО, заявил в интервью "Известиям" помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
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