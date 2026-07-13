Bloomberg: Украина потеряла главного посредника в переговорах с Трампом из-за смерти Грэма

Смерть американского сенатора-республиканца Линдси Грэма стала серьёзной потерей для Украины: как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, политик был одним из главных посредников в переговорах Киева с президентом США Дональдом Трампом.
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