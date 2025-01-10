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Царьград

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Водители 51-60 лет платят самые низкие средние штрафы ГИБДД в 2024 году

Водители 51-60 лет платят самые низкие средние штрафы ГИБДД в 2024 году

В 2024 году водители от 51 до 60 лет получили самые низкие средние штрафы от ГИБДД. Исследование банка "Русский стандарт" показало, что мужчины платят больше, а четвертый квартал стал самым "дорогим" из-за погодных условий.

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