В США оценили новое наступление ВСУ в Курской области

WP: ВСУ не добились успехов после начала нового наступления в Курской области Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не добились серьезных успехов после начала нового наступления в Курской области в начале января 2025 года.
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