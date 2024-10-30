Lada Iskra едет на полигон для сертификации (фото дня)

Фотографии сделал Алексей Шилов, подписчик Телеграм-канала Максима Кадакова. Автовоз, груженый автомобилями Lada Iskra в камуфляже, направлялся на Дмитровский автополигон для сертификации, вероятно, совсем скоро мы увидим и товарные версии Искры.