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Гурьянов против «Виннипега»: 2 передачи, 5 бросков и «+2». У него 21 очко в 41 матче

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3 ОТ).

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