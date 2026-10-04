«Красная Фурия» разнесет хорватов.В четвертом туре Лиги наций встретятся сборные Хорватии и Испании. Команды уже играли между собой 29 сентября, и тогда испанцы дома выиграли 4:1, а спустя четыре дня хорваты получили исторические 0:7 от Англии.