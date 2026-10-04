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От исторических 0:7 к новому поражению: оборона «шашечных» снова провалится. Прогноз на Хорватия — Испания

От исторических 0:7 к новому поражению: оборона «шашечных» снова провалится. Прогноз на Хорватия — Испания

«Красная Фурия» разнесет хорватов.В четвертом туре Лиги наций встретятся сборные Хорватии и Испании. Команды уже играли между собой 29 сентября, и тогда испанцы дома выиграли 4:1, а спустя четыре дня хорваты получили исторические 0:7 от Англии.

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