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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Кими Антонелли: «Не сказал бы, что стал лучшим гонщиком в пелотоне»

Пилот « Мерседеса » рассказал, считает ли себя лучшим пилотом «Ф-1» первой половины сезона-2026. «Да, легкий старт.

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