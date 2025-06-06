Агробиотехнопарк станет платформой для селекционных разработок по различным культурам Об этом рассказал исполнительный директор площадки Иван Аристархов на форуме по производству и переработке лубяных культур, организованном Россельхозбанком.
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