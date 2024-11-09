Широков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Их не могут обыграть, пресса подогревает тему. Наш русский тренер так надрессировал иностранцев, что они все выигрывают» 

– Как вы понимаете фразу про позор российского футбола. Почему «Зенит», на ваш взгляд, стали так не любить? Вы играли в тот период, когда в команде был русский костяк, а отношение к команде было другим.
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