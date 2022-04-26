«Они были лучше, чем мы». Дюрэнт впервые с 2010 года вылетел в первом раунде плей-офф

«Бостон» (2) во вторник победил «Бруклин» (7) со счетом 116:112 в четвертой встрече серии первого раунда плей-офф и оформил выход в полуфинал Востока (4-0).
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