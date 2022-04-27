«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф впервые с 2018 года и сыграет с «Эдмонтоном» в первом раунде

«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф впервые с 2018 года и сыграет с «Эдмонтоном» в 1-м раунде. Это стало известно после победы «Далласа» над «Вегасом» (3:2 ОТ).
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