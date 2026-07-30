Омский НПЗ «Газпром нефти» восстановил биоресурсы Иртыша, выпустив в реку 57 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра.
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Омский НПЗ «Газпром нефти» восстановил биоресурсы Иртыша, выпустив в реку 57 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра.
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