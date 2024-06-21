Новое! США разрешили бить по России «где угодно»: с одним условием…

«Речь идет не о географии. Речь идет о здравом смысле. Если РФ нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, имеет смысл только позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по ней из-за границы», — сказал он.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии