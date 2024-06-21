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Новое! США разрешили бить по России «где угодно»: с одним условием…

Новое! США разрешили бить по России «где угодно»: с одним условием…

«Речь идет не о географии. Речь идет о здравом смысле. Если РФ нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, имеет смысл только позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по ней из-за границы», — сказал он.

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Комментарии
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Маша Иванова
Они уверовали в то-что запуски с территории Украины-им ничем не грозит-смешные)))))))))))
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16 час.
Астон Мартин
нужно в ответ разрешить по ним ...океан большой , много чего плавает и в шторм тонет иногда ...🥸 ...судоходство большое ...
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15 час.

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