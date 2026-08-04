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Тото Вольфф о гонке в Малайзии: «Это фантастическая возможность. Но посмотрим, как такие изменения повлияют на расходы команды»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф поделился мнением о будущем Гран-при Бахрейна , который пройдет на трассе «Сахир» в Малайзии .

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