С лишившихся заводов экс-владельцев ЧЭМК взыскали неосновательное обогащение

Арбитражный суд Челябинской области по иску Генпрокуратуры взыскал с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и АО «Компания "Эталон» неосновательное обогащение в размере 105 миллиардов рублей.
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