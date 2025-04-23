Майский УК: каких уловок ждать от мошенников перед праздниками

Мошенники могут активизироваться в преддверии майских праздников, предупредили эксперты. Специалисты ожидают, что злоумышленники попытаются воспользоваться желанием людей устроить отдых себе и близким по выгодным ценам, а также потратить больше обычного — в том числе на благотворительность.