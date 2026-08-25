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RT Russia

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Васильев обвинил уходящего главу IBU в желании навредить россиянам

Васильев обвинил уходящего главу IBU в желании навредить россиянам

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что покидающий пост президента Международного союза биатлонистов Олле Далин пытается напоследок помешать возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

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