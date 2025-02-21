Ушиб палец, и он болит: пройдет само или надо к врачу, объясняет хирург

Ушиб пальца обычно случается из-за удара тяжелым тупым предметом или при сдавлении, например дверью. Из-за особенности повреждения чаще всего мы получаем закрытую травму мягких тканей, что приводит к разрыву мелких сосудов, отеку и сдавлению многочисленных нервных окончаний, которых в пальцах большое количество.