Российские военные осуществили взлом системы радиоэлектронной борьбы противника у Часова Яра В ДНР противник сумел создать настоящую стену технологической обороны, серьезно затрудняющую действия ВС России.
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Российские военные осуществили взлом системы радиоэлектронной борьбы противника у Часова Яра В ДНР противник сумел создать настоящую стену технологической обороны, серьезно затрудняющую действия ВС России.
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