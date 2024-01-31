Хуахин (WTA). 2-й круг. Шнайдер сыграет с Бадосой, Путинцева – с Голубич

Юлия Путинцева встретится с Викторией Голубич. Сетка турнира здесь. Thailand Open Хуахин, Таиланд 29 января – 4 февраля 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Второй круг Диана Шнайдер (Россия) Паула Бадоса (Испания) Дата проведения 31 января, 11.
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