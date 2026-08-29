Учителя пожизненно отстранили от работы за подарок одной из учениц

Мужчина вручил девочке ручку со скрытой камерой и подглядывал, как она переодевается.В Великобритании учителя естествознания Мэтью Удалла из Уорикшира пожизненно отстранили от преподавательской деятельности после того, как он подарил ученице ручку со встроенной видеокамерой и подглядывал за девочкой через неё, сообщает Metro.