Apple инвестировала $50 млн в фонд для поддержки доступного жилья в Сан-Франциско

Агентство Reuters рассказало, что IT-гигант Apple запустил сотрудничество с благотворительным подразделением по недвижимости для того, чтобы создать фонд на $50 млн по строительству доступного жилья в Сан-Франциско и рядом.
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