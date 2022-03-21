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Метшин — чиновникам: «Учитесь докладывать чуть позитивнее»

Метшин — чиновникам: «Учитесь докладывать чуть позитивнее»

Градоначальник прокомментировал доклад руководителя департамента по содержанию и обслуживанию соцучреждений города Петра Королева, который выразил надежду, что программа капремонта школ и детсадов будет реализирована «в это непростое время».

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