Градоначальник прокомментировал доклад руководителя департамента по содержанию и обслуживанию соцучреждений города Петра Королева, который выразил надежду, что программа капремонта школ и детсадов будет реализирована «в это непростое время».
Градоначальник прокомментировал доклад руководителя департамента по содержанию и обслуживанию соцучреждений города Петра Королева, который выразил надежду, что программа капремонта школ и детсадов будет реализирована «в это непростое время».
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