Программу обустройства воинских захоронений просят продлить

Продлить федеральную программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества», которая должна завершиться в 2024 году, предложила зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.
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