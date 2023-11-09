"Кровавый клоун" намерен воевать с Россией до последнего украинца.Накануне, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинская армия продолжит попытки наступления в конце 2023 и в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии