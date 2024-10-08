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Российским пенсионерам предложили выплатить в декабре 13-ую пенсию

Российским пенсионерам предложили выплатить в декабре 13-ую пенсию

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина В России предлагают в декабре выплатить пенсионерам 13-ую пенсию. Соответствующее письмо глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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