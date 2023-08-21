Как вы помните, у нас есть уран. У нас есть много урана. И мы ЯО с удовольствием делали, делаем и будем делать.
Ой, а у вас молоко, то есть, ЯО убежало!
Комментарии
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виктор школин
Коренному населению надо объединиться и выгнать штаты по собственным квартирам, и на земле наступит мир и порядок, исчезнет главный завоеватель коренного народа.
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4 час.
Кошмар
Что-то в США инопланетян много развелось...
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2 час.
Grandad
"Посейдоны" теперь и Никарагуа смоют. Противоречие.
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1 час.
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