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CAR

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Наличие ОСАГО начнут проверять по камерам с 1 марта 2025 года

Наличие ОСАГО начнут проверять по камерам с 1 марта 2025 года

Дорожные камеры в России получат новый функционал в 2025 году. В каком режиме будет функционировать система, и поможет ли она сократить число ДТП?С 1 марта следующего года в России приступят к проверке наличия страховок с использованием дорожных камер.

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