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Защитник «Краснодара» Алонсо: «Перед нами не стояло задачи занять 1-е место, но пока это удается. Кажется, больше всех нашему лидерству удивились журналисты»

Защитник «Краснодара» Алонсо: «Перед нами не стояло задачи занять 1-е место, но пока это удается. Кажется, больше всех нашему лидерству удивились журналисты»

— Вас удивил мощный старт команды в сезоне? — Поначалу — да. Перед нами не стояло задачи обязательно занять первое место, но пока нам это удается.

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