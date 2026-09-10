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Регионы России

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Александр Фокин назначен и.о. ректора ГИТИСа после ухода Григория Заславского

Александр Фокин назначен и.о. ректора ГИТИСа после ухода Григория Заславского

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении Александра Фокина исполняющим обязанности ректора Российского института театрального искусства – ГИТИС после ухода Григория Заславского.

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