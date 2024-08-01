Бывший топ-менеджер Военно-строительной компании арестован по делу о хищениях

Экс-начальник филиала Военно-строительной компании Сергей Сухов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на два знакомых с материалами следствия источниками.
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