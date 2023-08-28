Мешков обслужит матч «Спартака» и «Динамо» в Кубке России, Безбородов – игру «Ростова» и «Локо»

29 августа (вторник) «Рубин» – «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Олег Соколов.
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