«Всем, кто обращался, оказали помощь»: как работает в Лисичанске центр занятости

Нужна ли служба занятости в прифронтовом города, где не осталось промышленных предприятий, где нет и половины населения в сравнении с прежними временами?Результаты работы не хуже, чем у коллег в благополучных городахЦентр занятости Лисичанска старается помочь каждому Фото предоставлено Юлией Черепниной Несомненно, ответ будет утвердительным.