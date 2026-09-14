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«Не хотим быть обычными людьми»: почему Гарри и Меган возмутил статус «частных лиц» от Букингемского дворца

«Не хотим быть обычными людьми»: почему Гарри и Меган возмутил статус «частных лиц» от Букингемского дворца

Сухая директива из Букингемского дворца, разосланная по британским ведомствам, определила текущее положение принца Гарри и Меган Маркл предельно коротко — «частные лица с коммерческими и благотворительными интересами».

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