«Не хотим быть обычными людьми»: почему Гарри и Меган возмутил статус «частных лиц» от Букингемского дворца

Сухая директива из Букингемского дворца, разосланная по британским ведомствам, определила текущее положение принца Гарри и Меган Маркл предельно коротко — «частные лица с коммерческими и благотворительными интересами».
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