Интересная жизнь с Vera Star На днях в Госдуме разразился грандиозный скандал, в результате которого всё закончилось взаимными обвинениями в безграмотности, с переходом на личности.
"Детей как зверей натаскивают на сдачу ЕГЭ": В Госдуме разразился грандиозный скандал по поводу системы образования
Комментарии
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Леонид Никулин
Делягин молодец..не побоялся кинуть вызов системе а та молодая соска-явно чье то постельное протаже ..пробиться в думу и гавкать от молодого поколения имея ее рот и ноги не трудно
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3 час.
S
Sobering
Совершенно верно. Нужно менять не проверку знаний а систему их подачи в системе образования. До ЕГЭ многим путь в престижные ВУЗы был закрыт. Льготы получали те, кто платил за репетиторство преподавателям ВУЗов, будучи в дальнейшем совершенно не готовыми к обучению. Отсюда в столичные и престижные ВУЗы могли поступать те, кто жил в этом же городе. Про взятки я вообще молчу. Их столько было при поступлении! Дают взятки и сейчас. Даже в тех ВУЗах, где результаты по ЕГЭ отменены - ручки украдкой выдают с бесцветными чернилами, чтобы потом правильно заполнить. Нужно снять с преподавателей школ ответственность за количество баллов по ЕГЭ или за непоступивших. А так ЕГЭ даёт шанс поступить всем. Ну а уж если просочились неучи, то после 1, 2 курсов должен быть отработан отсев.
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41 мин.
Наталия
Согласна с Вами с одной поправкой: этой барышне "следует... запретить совать свой нос" не только в систему образования, но и в любую другую систему. В думе должны заседать грамотные ПРОФЕССИОНАЛЫ с единственным, РОССИЙСКИМ, гражданством
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7 мин.
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