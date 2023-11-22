"Детей как зверей натаскивают на сдачу ЕГЭ": В Госдуме разразился грандиозный скандал по поводу системы образования

S

Sobering

Совершенно верно. Нужно менять не проверку знаний а систему их подачи в системе образования. До ЕГЭ многим путь в престижные ВУЗы был закрыт. Льготы получали те, кто платил за репетиторство преподавателям ВУЗов, будучи в дальнейшем совершенно не готовыми к обучению. Отсюда в столичные и престижные ВУЗы могли поступать те, кто жил в этом же городе. Про взятки я вообще молчу. Их столько было при поступлении! Дают взятки и сейчас. Даже в тех ВУЗах, где результаты по ЕГЭ отменены - ручки украдкой выдают с бесцветными чернилами, чтобы потом правильно заполнить. Нужно снять с преподавателей школ ответственность за количество баллов по ЕГЭ или за непоступивших. А так ЕГЭ даёт шанс поступить всем. Ну а уж если просочились неучи, то после 1, 2 курсов должен быть отработан отсев.