NandQ: британский чиновник прятал опасные религиозные тексты

Британский чиновник XVI века сэр Джон Гейдж, руководивший ликвидацией католических монастырей по приказу короля Генриха VIII, тайно спас от уничтожения опасную религиозную рукопись.
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