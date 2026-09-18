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Пронедра

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Привычное средство от боли и жара оказалось опасным для почек

Привычное средство от боли и жара оказалось опасным для почек

Многие привыкли воспринимать ибупрофен как привычное и сравнительно безобидное средство от жара и различных видов боли.

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